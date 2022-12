Portogallo | Otavio | “Ronaldo non vuole andarsene | la squadra è con lui”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022), giocatore della Nazionale portoghese, ha parlato in conferenza stampa delle voci inerenti alla volontà di Cristianodi abbandonare il ritiro in Qatar. “non ha detto che avrebbe lasciato il ritiro. Non è vero che, anzi al contrario. Ci da una mano sia quando gioca che quando non lo fa. Rimane un esempio per noi, è il nostro Capitano, laè con lui”. Il centrocampista ha poi concluso: “Non ho visto il comunicato, ma questo dimostra che siamo tutti uniti, queste notizie esterne non condizioneranno il gruppo. Pensiamo solo a giocare e vincere”. SportFace.