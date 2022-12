Perché non bisogna avere paura dell’autonomia differenziata

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il dibattito politico e giuridico che si è scatenato intorno alla bozza di ddl per l’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione relativo all’autonomia, similmente alle reazioni provocate dai precedenti tentativi nello stesso senso, richiede di ritornare sui valori fondanti della Costituzione italiana (e, solo alla luce di questi, leggere l’autonomiae la bozza di ddl). Ciòle critiche non sono rivolte (esclusivamente) alle materie che possono essere attribuite o all’oggettivo impatto del trasferimento delle materie sul sistema di finanza pubblica dello stato, bensì proprio alla presunta lesione dei valori fondamentali che connotano la Repubblica, in particolare, l’unità e l’eguaglianza dei “cittadini”. E’ innegabile la constatazione che la nostra Carta sia fondata sopra i valori ...