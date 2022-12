NBA | Simone Fontecchio | “Provo sempre ad essere pronto per aiutare la squadra”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Serata magica per, una di quelle da ricordare per tutta la carriera. Contro i campioni in carica dell’NBA, i Golden State Warriors, se pur privi della stella Stephen Curry, l’azzurro è riuscito a trovare una performance super con la schiacciata della vittoria allo scadere per i suoi Utah Jazz. In generale prestazione eccezionale, la migliore da quando è negli Stati Uniti per l’azzurro: diciotto punti in venti minuti in campo, 50% dall’arco e tantissime cose fondamentali per la propria. Intervistato a fine partita ha commentato così: “Non so cosa dire, i ragazzi sono stati fantastici e nell’ultimo paio di possessi abbiamo giocato incredibilmente in difesa. Siamo stati capaci di rubare la palla e Malik Beasley me l’ha passata, è il mio uomo!”. Prosegue: “ad...