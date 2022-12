Mondiali Qatar 2022 | arbitri quarti | Marocco-Portogallo a Tello | Sampaio per Inghilterra-Francia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sono stati designati da Collina gliper i duedi finale del sabato aidi. Perscelto l’argentino Facundo(che ha diretto ilanche contro la Corea), mentre il brasiliano Wiltondirigerà(al Var gli italiani Carbone e Valeri). Spicca l’assenza di Daniele Orsato, che dunque esce di scena in ottica finale, visto che solitamente i fischietti che dirigono l’atto conclusivo ottengono una designazione negli ottavi o nei. Molto probabile, invece, una semifinale per il direttore di gara italiano, presumibilmente quella in cui potrebbero sfidarsi Argentina e ...

Corriere della Sera

È il coro che fa da sottofondo alle partite dell'albiceleste di Leo Messi durante iin, giunti ormai nella fase clou. Un sogno, quello della 'Scaloneta', la nazionale guidata dal ct ......il giornale Le Nouvelliste che rimarca come l'azione della Ong era tesa a ' 'chiedere la creazione di un fondo di compensazione per i lavoratori che lavoravano nei cantieri deiin'' ''... I Mondiali in Qatar in diretta | Quarti di finale: partite e orari. Lite Di Maria-Van Gaal: «È il peggiore».... I giocatori del Giappone sono tornati in patria, accolti in trionfo all'Aeroporto Internazionale di Narita dopo l'esperienza ai Mondiali di Qatar 2022 ...Il Marocco a sorpresa ha eliminato la Spagna dai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar, qualificandosi ai quarti di finale. Una vittoria sopraggiunta ai rigori con un netto 3 a 0 grazie alle parat ...