Marco Fantini fa una gaffe sui social | l’ironia di Selvaggia Lucarelli

(Di giovedì 8 dicembre 2022)difficilmente perde l’occasione per fare sfoggio della sua celebre (e pungente) ironia. Per la protagonista di Ballando con le Stelle questo periodo è abbastanza turbolento, soprattutto a causa del clima che si respira nella giuria dello show. Attivissima anche sui, tra una polemica e l’altra la giornalista è solita informare i propri followers circa gli ultimi fatti di cronaca e politica. Senza dimenticare il gossip, in particolare i retroscena nel lavoro degli influencers. Una delle ultime Instagram story pubblicata dallariguarda, ex corteggiatore, poi diventato tronista nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Al termine dell’esperienza televisiva, l’ex cameriere scelse la corteggiatrice Beatrice ...

Gaffe social diche in un post Instagram con una dedica a Beatrice dimentica di cancellare una parte scritta non da lui... Curioso scivolone social perche in un recente post Instagram , ...e Ilary Blasi si sono resi protagonisti nelle scorse ore di una gaffe social abbastanza clamorosa e, curiosamente, anche molto simile. Ma cosa avranno combinato Entrambi i vip (molto ...Selvaggia Lucarelli difficilmente perde l’occasione per fare sfoggio della sua celebre (e pungente) ironia. Per la protagonista di Ballando con le Stelle questo periodo è abbastanza turbolento, soprat ...Uomini e Donne, grande dispiacere per il pubblico: questa non ci voleva proprio. Ecco che cosa è successo. Guardate un po' con i vostri occhi.