LIVE – Biathlon | sprint femminile Hochfilzen 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Latestuale dellodi, seconda tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, reduce dal secondo posto nell’inseguimento a Kontiolahti, Lisa Vittozzi, reduce dal terzo posto nell’individuale, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

C'è grande attesa per questa gara in casa azzurra dopo gli ottimi risultati delle gare di Kontiolahti con due podi per Lisa Vittozzi e un podio per Dorothea Wierer. Fra le donne in attività che hanno ...14.51: Il quarto posto permette a Lisa Vittozzi di difendere il pettorale giallo e dunque a Hochfilzen sarà lei la capoclassifica della generale da giovedì 14.49: Tre gare individuali a Kontiolahti e ... LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a caccia di punti per la classifica CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12.55: Per questa gara è tutto, l’appuntamento è per le 14.15 con l’inseguimento femminile e ...La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Kontiolahti 2022, prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...