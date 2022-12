Lecco | geologo entra in una grotta per cercare minerali e muore travolto dal crollo di un masso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Erato in unaperdei, sua grande passione oltre che professione, quando è statodaldi un lastrone di pietra, a poco più di un metro dall’ingresso in. Così è morto nella serata di mercoledì 7 dicembre undi 56 anni, appassionato ricercatore che abitava a Mandello del Lario (). L’incidente è avvenuto in unanella frazione Olgiasca, non lontano dalla nota Abbazia di Piona, a Colico, sul ramo lecchese del Lago di Como. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non avendo più sue notizie, in serata hanno chiamato i soccorsi: la speranza era che l’uomo fosse rimasto solo incastrato nel cunicolo. Nellainvece, il ...