(Di giovedì 8 dicembre 2022) In un duro intervento Fabio Panetta distrugge il sogno libertario e sovversivo delle criptovalute: non generano alcun beneficio per la società, sono solo gioco d’azzardo. Davvero è così? La necessità del mondo cripto di capire cosa voler essere e, poi, regolamentarsi

L'HuffPost

" Si parla del nostro bisogno di creareeroi", dice Rampoldi, "eroi che assolvano alla nostra ... Il vero nemico è il trasformarsi nella propria, e di fronte a questo nemico la scelta è ...Nell'elencoidonei, in rigoroso ordine alfabetico, la Piras è 189°, la Porcu 197°, la Spiga ... se qualcuno a Palazzo crede nella, eccola servita. Alessandra Carta Diventa anche tu ... La nemesi degli anarchici Bitcoin: bolla speculativa di un’intera generazione. Parola di Bce In un duro intervento Fabio Panetta distrugge il sogno libertario e sovversivo delle criptovalute: non generano alcun beneficio per la società, sono solo ...E’ giunto nella fase saliente l’investimento da 300 milioni che consentirà l’innovazione totale degli impianti di Pomigliano, Nola, Foggia e Grottaglie Ora che la pandemia morde molto meno l’urgenza è ...