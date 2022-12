La difesa di Conte | «Smantellare il reddito aggraverà la povertà Meloni mi ha insultato e ora mi imputa le minacce»

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeha seguito la prima della Scala a Milano con un gruppo di famiglie in difficoltà nella sala dell’Opera Cardinal Ferrari. L’ex Avvocato del Popolo è finito al centro delle polemiche suldi cittadinanza. Molti esponenti del centrodestra lo hanno chiamato in causa per la vicenda del disoccupato di Siracusa che ha minacciato la premier Giorgiae sua figlia. E lui oggi risponde in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Chi ci accusa è in malafede. È una polemica strumentale», dice ad Emanuele Buzzi. «Con il Movimento cerchiamo di interpretare il disagio delle persone e di offrire delle risposte. Ildi cittadinanza nasce da questa consapevolezza della necessità di un sistema di protezione sociale». Poi contrattacca: «Smantellarlo significa ...