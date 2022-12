(Di giovedì 8 dicembre 2022) Prima condanna a morte ufficiale per Mohsen Shekari, 23 anni, "nemico di Dio". Altre sono già in agenda. PerInternational ilha trattato l'asilo col Venezuela in caso di caduta. Pejman Abdolmohammadi (UniTrento/Ispi): "La voce del popoloiano è cambiata: la rivolta è di massa e ha causato spaccature interne alla leadership"

L'HuffPost

... chiamati a rispondere di accuse per cui rischiano la, tutte connesse alle sommosse di piazza degli ultimi mesi. Leggi anche Da Mahsa Amini all'abolizione della polizia morale in, svolta ..., i regimi in crisi e il ritorno dellafrancesca paci 05 Dicembre 2022 Intanto, l'ongHuman Rights, con sede in Norvegia, denuncia che regime iraniano avrebbe giustiziato più di 500 ... Iran, la forca e la crepa. Il regime impicca i manifestanti e sonda vie di fuga L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato a morte… Leggi ...“Jin, jiyan, azadî” (donna, vita, libertà) è lo slogan che guida la straordinaria mobilitazione di protesta che sta attraversando tutta la società iraniana, a partire dal moto di indignazione scatenat ...