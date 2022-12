Iran | eseguita la prima condanna a morte di un manifestante | «Inimicizia contro Dio»

Agenzia ANSA

È l'appello lanciato da Mahmood Amiry - Moghaddam, direttore della ong 'Human Rights' con sede ad Oslo, dopo che la magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che è statala ...la condanna di Mohsen Shekar, accusato di aver bloccato una strada. Secondo i media, gli ayatollah starebbero lavorando a una exit strategy Resta incandescente la situazione intra ... Iran, eseguita la prima condanna a morte di un manifestante È stata eseguita in Iran la prima condanna a morte di un manifestante, si tratta di Mohsen Shekar, giustiziato dopo un periodo di arresto.