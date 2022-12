Incidente nel brindisino | auto sbalzata fuori strada | lampione abbattuto Un morto Scontro all' incrocio

(Di giovedì 8 dicembre 2022)fra dueall’tra due strade provinciali: Brindisi-Tuturano e San Pietro Vernotico-Mesagne. Per la violenza dell’impatto (cause da dettagliare) una delle due vetture è stata, hauned è finita un campo. Il conducente 82enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Perrino” dove è deceduto. Meno gravi le condizioni dell’altromobilista. L'articolonel. Un ...

Erano da poco passate le 18 quando si è verificato il terribilesulla stradatratto da Rio di Pusteria a Vandoies. Secondo le ricostruzioni, nell'impatto frontale i due veicoli sono ...Fragili strutture alla ricerca di una leggerezza che in caso diavrebbero fornito ben ... 'Belli e dannati' : storie sospese nella realtà che Luca Del Monte si incarica di risolveresuo ...ITALIA - Sono 909 i lavoratori che da gennaio a ottobre 2022 hanno perso la vita da Nord a Sud del Paese con una media di 90 vittime al mese, erano 88 ...“Quando sono cresciuto come calciatore è sempre stato Alaba, ho sempre amato come ha ricoperto i vari ruoli. “Me lo chiedo spesso anche io, credo che non rida mai perché è sempre molto concentrato, ne ...