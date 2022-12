Google | la guerra in Ucraina e la regina Elisabetta dominano le ricerche del 2022

...stessa dell'anime mette al centro un nomade in fuga dal proprio pianeta ingaggiato in una: ... comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare ...... il calo del fatturato per la pandemia e lae il nuovo orientamento di Stellantis sulla rete ...- di - pinerolo - e - i - sindacati.html Marco Bertello Ricevi le nostre ultime notizie da...NordEst (Adnkronos) – L’Ucraina con lo scoppio del conflitto domina le ricerche di Google nel 2022 seguito a ruota da ‘Regina Elisabetta’, la sovrana inglese che dopo 70 anni di regno è scomparsa ques ...Ucraina, Regina Elisabetta, Piero Angela, Blanco. Sono queste e molte altre le parole più cercate su Google nel 2022 secondo "Un anno di Ricerche".