(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il, organo voluto dalla Federper fornire ascolto psicologico e supporto legale ad atlete ed atleti,lunedì 19apicali della federazione per stabilire una nuovadi. La riunione in modalità a distanza è stata voluta dal presidente Gherardo Tecchi e verterà sulle modalità e sui linguaggi tesi a creare nell’ambiente gli anticorpi etici e professionali indispensabili per prevenire fenomeni distorsivi, comportamenti violenti ed abusi digenere. Tanti ginnasti sono stati ascoltati dai componenti dell’ufficio presieduto dal prof. Pierluigi Matera: tutte le persone che si sono rivolte al ...

OA Sport

"IlOffice - ha detto Tecchi a margine dall'eventoIn festa Winter edition a Rimini - sta facendo un lavoro prezioso a supporto di tutto il movimento dellaitaliana ...... deprecabili in sé ma soprattutto discordanti con un ambiente sano ed educativo come quello della. Il meeting, pietra angolare delplan nazionale, in attesa di aggiungere gli ... Ginnastica, il Safeguarding Office incontrerà i tecnici il 19 dicembre: alleanza contro ogni forma di abuso Il Safeguarding Office, l’organo d’ispirazione internazionale che la Federazione Ginnastica d'Italia – FGI ha adottato per prima in Italia dallo scorso gennaio per ...Il Safeguarding Office, l'organo d'ispirazione internazionale che la Federginnastica ha adottato per prima in Italia dallo scorso gennaio per fornire ascolto psicologico e supporto legale ad atlete e ...