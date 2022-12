Endrick Real Madrid | chiusura più vicina | affare da 72 milioni!

(Di giovedì 8 dicembre 2022), piùladell’per il giovane attaccante brasiliano: si parla di offerta da 72Come riferito da Fabrizio Romano,sarebbe sempre più vicino a firmare per il, ma potrà comunque giocare con la formazione spagnola solo dal 2024, al compimento dei 18 anni di età. Per il 16enne del Palmeiras si parla di un’offerta totale da 72 milioni di euro (60 al club, 12 in tasse). Ancora nulla di firmato, ma l’intesa tra le due società sarebbe ormai stata raggiunta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

