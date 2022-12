WWE | Kofi Kingston inarrestabile | potrebbe battere un incredibile record ad NXT | Deadline

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è uno degli atleti piu’ amati e vincenti nella storia della WWE. Dopo una rispettabile carriera in singolo, con gli amici del New Day è riuscito atantissimiper quanto riguarda la divisione di coppia e l’ufficialità del match previso per NXT:in coppia con l’amico di sempre Xavier Woods valevole per i titoli tag teamregalargli un’ulteriore gioia.man Attualmentecondivide ildi titoli di coppia con Edge e Booker T. Parliamo di ben 14 vittorie. Se dovesse strappare i titoli ai Pretty Deadly diventerebbe per ben 15 volte campione della divisione tag team, un vero e proprioper la WWE.

