Un tornado colpisce il Qatar a mezz’ora dallo stadio dove si giocherà Francia-Inghilterra

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unha colpito il, con filmati drammatici che mostrano le nere nuvole temporalesche a forma di spirale che si abbattono nel paese desertico. Il paese ospitante della Coppa del Mondo è stato colpito anche da una pioggia torrenziale per la prima volta dall’inizio del torneo il mese scorso spiega il The Mirror. Il dipartimento di meteorologia delha condiviso filmati di acquazzoni e potenti grandinate in città. Le strade di Ras Laffan sono state allagate dal diluvio improvviso e molto insolito. Ras Laffan è a meno didi autoAl Khor. #in #today This is the northern town of Ras Laffan, about 50 miles from #Doha. In the background you can see other waterspouts. So this most likely a waterspout which ...