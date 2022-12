Traditi dal Superbonus Solo Conte scende in piazza per difenderli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sulil governo continua a navigare a vista. Da una parte decide di non prorogare fino a fine anno i termini per poter avere il beneficio al 110%, dall’altra assicura il lavoro sullo sblocco dei crediti. Ma di questo esecutivo sono in pochi oramai a fidarsi. E così ieri imprese, famiglie e lavoratori, si sono ritrovati a Roma, aSanti Apostoli, per chiedere di riavviare il meccanismo dei crediti. Imprese, famiglie e lavoratori, si sono ritrovati a Roma per chiedere di riavviare il meccanismo dei crediti delA farsi portavoce delle istanze di così tante persone messe in seria difficoltà dal pasticciaccio normativo fatto dall’attuale governo, in perfetta continuità col lavoro di chi lo ha preceduto, è stato Giuseppe, leader di quel Movimento Cinque Stelle che è il padre dell’incentivo ...