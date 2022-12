Simeone | La testa è sempre sul Napoli e sulla voglia di continuare a fare bene | devono stancarsi di pensare ad un nostro passo falso

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giovanni,attaccante del,ha parlato ai microfoni di Sky Sport,ecco le sue parole : " Abbiamo avuto due settimane di recupero e riposo per i Mondiali. Lastata suldi. Saranno tutte partite diverse ma noi cercheremo diil massimo. Rivali? Quando uno vasi cercadi aspettare che poi gli vada male, è una logica che hanno tutti, ma noi cercheremo diil contrario,mo dimostrare che noi possiamo farcela, vincere, per stancare la gente di quel pensiero".

