Pilar Fogliati non fa odiare il Natale

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)Dopo anni da comprimaria o al massimo da protagonista femminile in progetti corali,ha avuto il suo primo ruolo da protagonista assoluta in Odio il, nuova serie in sei episodi disponibile interamente su Netflix da oggi. Ed è valso aspettare, perchè a questa prova che mixa commedia romantica, degli equivoci e buoni sentimenti, ci è arrivata con la giusta esperienza, risultando il volto adatto per Gianna, l’infermiera trentenne che commette il grave errore di fingere di avere un fidanzato. Ritrovandosi con soli 24 giorni, quelli che la separano dal pranzo di, per trovarne uno da presentare alla sua famiglia. Quello che scarterà sarà un “calendario dell’avvento” alquanto particolare, che le riserverà sorprese belle, come un focoso ...