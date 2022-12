Pecchia non si fida del Benevento | “Ha l’esperienza per giocare certe partite”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Domani alle 12.30 il Parma ospiterà ilallo stadio Ennio Tardini. Le parole di Fabio, tecnico dei ducali, nella conferenza stampa della vigilia: Avversari – “Ilha cambiato diversi moduli, dovremo essere bravi noi a capire da subito la loro disposizione e il tipo di gara che ci troveremo ad affrontare. Non lo possiamo sapere prima, è una cosa che domani vedremo sul campo. Serviranno maturità e lucidità da parte dei ragazzi” Scelte – “Balogh dimostrato sul campo con una grande prestazione di aver lavorato molto bene. Devo valutare tenendo conto degli avversari ma il primo obiettivo è quello di vedere la mia squadra e i miei ragazzi. Le scelte possono essere fatte in base a tante cose”. Cagliari – “Fino a quando la palla la gestivamo noi non abbiamo subito nulla, dopo il ...

