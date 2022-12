Nordio | «Intercettazioni | troppi abusi Carriere separate e arresti decisi da un collegio di giudici»

'Non ci sarà lo stop alle- ricorda Bocchino -ha detto che non possono essere utilizzate per delegittimare le persone'. "Il sistema va rivisto".tuona contro l'utilizzo ......eccessi) dimanda ai matti Marco Travaglio e, sotto sotto, anche Lilli Gruber. A Otto e mezz o su La7 va in scena un processo alle intenzioni al ministro della Giustizia Carlo...Un “vasto programma” per la giustizia, pur nella consapevolezza che in Italia «il potere interdittivo è l’unico realmente efficace, in grado di bloccare ...Il programma del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è un flashback continuo che ci riporta a oltre 20 anni fa, quando al posto di Giorgia Meloni c’era a capo del governo Silvio Berlusconi. L’ex p ...