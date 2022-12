“Non siamo più abituati a questo” | Serena Bortone scoppia in lacrime in diretta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha messo a nudo tutta la sua sensibilità non riuscendo a tenere leinsu Rai Uno Difficilmente la conduttrice di Oggi è un altro giorno si scompone, eppure oggi in puntata le sono state risvegliate delle emozioni che non provava da un po’ perché da essere tutta d’un pezzo è L'articolo proviene da Inews24.it.

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Noi abbiamo fatto scelte di emergenza maassolutamente d'accordo sul tema del taglio del ... Così pure sulle pensioni: "Noi abbiamo scelto in questa fase di aiutare chi rischiava difarcela". ...... dai ministeri agli enti territoriali, per capire a che punto. Gli obiettivi della terza rata ... dopo la guerra in Ucraina 'c'è la necessità di fornire garanzie sull'innalzamento... «Senza natura non abbiamo niente. Senza natura non siamo niente» Con la nomina del successore Carlo Doria all’assessorato alla Sanità, Mario Nieddu termina il proprio mandato, incarico vissuto nel periodo di piena emergenza pandemica. L’ex assessore fa una sintesi ...La dedica di Renato Zero a Ischia: "Non sei stata amata come meritavi" Il famoso cantautore, attraverso i social, alla sua amata isola. "Arrivo più tardi. L’ultimo di tutti. Perché non mi è stato faci ...