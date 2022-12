Minacce di morte via social alla Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)disono giunte viaal presidente del Consiglio, Giorgia, e a sua figlia Ginevra. L’autore è stato già identificato dPolizia. Si tratta di un 27enne, disoccupato, residente in provincia di Siracusa, ora è indagato per violenza privata aggravata nei confronti del premier. Un 27enne di Siracusa è stato denunciato dPolizia per aver rivoltoe a sua figliadiviaSu disposizione della Procura aretusea, la Polizia ha eseguito una perquisizione nei suoi confronti. Gli operatori del Servizio Polizia postale di Roma avevano rilevato sull’account ufficiale Twitter di Giorgiala pubblicazione di messaggi di ...