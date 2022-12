John Elkann vende la Juve | alta finanza | tam-tam impazzito e conferme

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nubi sempre su nere sullantus, con le voci di una clamorosa cessione della società da parte diproprio nell'anno dei festeggiamenti per il centenario della dinastia Agnelli. Secondo quanto riportato dal sito IlNapolista, "in ambienti finanziari di Londra si è parlato per tutta la giornata di ieri di una possibile cessione societaria per 2 miliardi di euro anche se "la trattativa non è agevolata dalla situazione economica e giudiziaria". E dal punto di vista giudiziario si aspettano le mosse di Cristiano Ronaldo. Come scritto da Daniele Dell'Orco su Libero in edicola oggi, i magistrati di Torino chiedono al calciatore portoghese impegnato ai Mondiali in Qatar, e andato via dallanell'agosto del 2021, la famosa carta che "inchioderebbe" lantus. Quella cioè che ...