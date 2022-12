Jacobelli | La vicenda relativa alla Juve sta dando uno scossone al mondo del calcio

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Xavier,giornalista,è intervenuto ai microfoni di TMW,queste le sue parole : "Stupito del Marocco? “Questo è veramente un gran bel Marocco. I calciatori hanno fatto tesoro dell’esperienza all’interno dei club d’appartenenza in giro per l’Europa, e i risultati si vedono tutti. Ma gran merito deve essere dato a Regragui, ha dato un improntasua creatura, tant’è vero che se si va a parlare con i giocatori tutti parlano di lui come una vera e propria guida. Per non parlare della loro solidità difensiva: ora il Marocco è un vero e proprio osso duro da domare” Come spiega la panchina di Cristiano Ronaldo?“Ronaldo non è abituato a fare panchina in questo modo. E’ successo allo United con Ten Hag e abbiamo visto come è finita, sicuramente non si aspettava la stessa cosa anche in Nazionale. Fernando Santos gli ha lanciato un chiaro messaggio, ...