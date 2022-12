F1 2023 | ufficializzate le sedi delle sei Sprint Race del prossimo anno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tre nel 2022, addirittura sei nel. La, la nuova modalità di qualifica, con una gara breve che assegna punti in classifica, sta prendendo il sopravvento nella nuova Formula 1. Come detto, dunque, raddoppierle gare del sabato nelmondiale: oggi sono state annunciate le. Confermate duetre della passata stagione: GP d’Austria e GP del Brasile. Cancellata invece quella nel GP di Imola, che non è apparso conforme a questo tipo di prova. Sarinserite Azerbaijan (la prima stagionale, il 30 aprile), Belgio, Qatar e Usa. Andiamo a scoprire l’elenco completo con le date: Azerbaijan – Baku City Circuit (30 Aprile) Austria – Red Bull Ring (2 Luglio) Belgio – Circuit de Spa-Francorchamps (30 Luglio) Qatar – Losail ...