Ecco i ghiacciai che arretrano. Marmolada tra 15 anni scomparirà

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) AGI - Idei tre settori alpini (occidentale, centrale e orientale) stanno registrando un arretramento e i più piccoli e alle quote meno elevate stanno perdendo il loro “status” dio, riducendosi ad accumuli di neve e ghiaccio o poco più. E' il quadro che emerge dal report finale “Carovana dei” presentato oggi da Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano. Nelle Alpi Occidentali si registra in media un arretramento frontale annuale di circa 40 metri. Importante è il ritiro di ben 200 metri della fronte delo del Gran Paradiso. A questo e agli altridel Parco del Gran Paradiso il report dedica un focus specifico in occasione del compimento del suo centenario. E ancora idel Timorion (in Valsavaranche) e del Ruitor (La Thuile) ...