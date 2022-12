Commissione Ue | “Riconoscere i genitori gay e i loro figli in tutti i Paesi”

...alcuni individui vengono attirati con la promessa di guadagni finanziari o ricevono una... gli utenti potrebbero nonle offerte dannose. Davide Belloni , Responsabile dell'...L'Europa si muove nell'ottica di tutelare le famiglie arcobaleno. Uno dei principi al centro della proposta di regolamento presentata il ...La Commissione europea presenta la proposta di regolamento per riconoscere in tutti i Paesi membri la genitorialità stabilita in uno degli Stati ...Il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, ha presentato la proposta per armonizzare le norme "a tutela dei diritti dei minori" nelle famiglie in situazioni transfrontaliere: se uno Stato me ...