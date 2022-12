Commissione Ue | “Riconoscere i diritti dei genitori gay in tutti i Paesi membri”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “i bambini dovrebbero avere gli stessiindipendentemente da come sono stati concepiti o nati e dal loro tipo di famiglia”. È la posizione dellaeuropea, espressa dal commissario alla Giustizia, Didier Reynders, che oggi ha presentato una proposta dell’esecutivo dell’Unione Europea per il riconoscimento dellaalità in, anche nel caso di coppie dello stesso sesso. “Uno degli aspetti chiave della proposta è che laalità stabilita in uno stato membro dell’UE dovrebbe essere riconosciuta ingli altri stati, senza alcuna procedura speciale”, spiega in un comunicato la, che con la proposta mira a superare gli “ostacoli ...

