Chiara Nasti il parto cesareo non era previsto e nemmeno la pelle in eccesso

Ancora botta e risposta social trae alcuni utenti che la prendono di mira ogni giorno con insulti e critiche. Non è certo la prima volta che raccontiamo alcune 'scintille' social trae i suoi haters. In ...L'influencer compagna di Mattia Zaccagni delle critiche se ne infischia e replica: "So che mamma sono"fa la mamma a tempo pieno e dopo il matrimonio in programma con il compagno Mattia Zaccagni sogna altri figli. E delle critiche degli haters se ne infischia replicando come sempre sui ...Chiara Nasti fa la mamma a tempo pieno e dopo il matrimonio in programma con il compagno Mattia Zaccagni sogna altri figli. E delle critiche degli haters se ne infischia replicando come sempre sui soc ...L'influencer napoletana mette a tacere gli haters definendoli "il nulla" e spiega di essere una felice mamma a tempo pieno ...