Checco Zalone imita Riccardo Muti ma il maestro è tra il pubblico | il video è virale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ancora una volta undiè diventato: il comico hato, ma il direttore d’orchestra era seduto tra ildel teatro di Ravenna e si è alzato per applaudirlo. Il comico pugliese, dopo aver implorato il suo perdono, si è genuflesso ai piedi delè tornato nei teatri dopo anni di assenza con il suo nuovo spettacolo Amore + Iva, con il quale attraverserà tutta la penisola esibendosi nei teatri di tutt’Italia. Il comico torna a calcare i pachi undici anni dopo lo spettacolo Resto Umile World Tour. Nello spettacolo,presenta alcuni dei suoi cavalli di battaglia, come i brani Angela e Immigrato, ma anche numerose ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Stavolta,è stato protagonista di una gag comica involontaria . L'attore pugliese, infatti, si sta esibendo in una serie di spettacoli in diverse parti d'Italia. Tra gli sketch anche uno in cui ...Simpatico siparietto a Ravenna trae Riccardo Muti durante una delle due serate dello spettacolo del comico "Amore più Iva".sul palco, munito di parrucca, stava facendo l'imitazione di Muti scherzando sul ...Checco Zalone imita Riccardo Muti, ma il maestro è tra il pubblico: ecco la reazione Il divertente siparietto avvenuto tra il comico e il direttore d'orchestra a Ravenna, durante una delle due serate ...Il comico pugliese Checco Zalone si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il direttore d’orchestra napoletano Riccardo Muti. Durante una delle date del suo ...