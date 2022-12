Anche Meloni dimentica i lavoratori fragili | “Era nel programma | presi i voti ci ha mollati” Appello a Mattarella per prorogare le tutele

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Da forze d’opposizione ci spalancavano le porte, ora sono al governo e ce le sbattono in faccia”. Parlano i, costretti ancora una volta a battere i pugni contro Palazzo Chigi. Beffati da un premier che sventola agende mailcon cui è stata eletta. Rimbalzati da un sedicente “ministero della disabilità” che non si occupa di loro. E’ ufficiale l’intenzione del governo dioltre il 31 dicembre lo smartworking per iimmunodepressi, con gravi patologie e per quelli che hanno a carico figli sotto i 14 anni. Ma lo èil fatto che per l’ennesima volta il governo abbiato quelle migliaia diche non svolgono funzioni “smartabili”, come gli infermieri, e al tempo ...