100 anni di Aeronautica Il programma di Goretti per il 2023

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’militare ha presentato ilcompleto delle attività e delle iniziative che accompagneranno lungo tutto ille celebrazioni per il suo Centenario. Il 28 marzo, infatti, segnerà il compimento dei primi centodi vita delle forze aeree quale componente autonoma dell’architettura militare italiana. Dalla presentazione di mostre, simposi e momenti di approfondimento, fino alle figurine Panini e alla realizzazione di film e documentari, è stato il capo di Stato maggiore dell’, generale Luca, a scorrere le tappe di questo percorso, “una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle Istituzioni”. L’evento si è tenuto presso l’Auditorium Parco ...