TS – la bolla | i recuperi di Pogba e Chiesa | il rilancio di Vlahovic

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-06 12:45:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – La Juventus torna sul campo. E dovrà fare la Juventus. Intanto, isolandosi e concentrandosi solo sugli obiettivi agonistici. Ovvero, la risalita in campionato. Ogni energia deve essere indirizzata lì. Massimiliano Allegri, plenipotenziario, avrà il compito di sollecitare il gruppo e aiutare la parte manageriale sul difficile mercato di gennaio. Ma i due acquisti più importanti saranno senza ombra di dubbio Paule Federico. Il francese ricomincerà un’avventura fermata sul più bello, nella tournée americana mai così maledetta. L’azzurro, invece, alzerà l’asticella dopo i primi minuti in bianconero e la parentesi con l’Italia. Arsenal-Juve per tornare al calcio L’amichevole con l’Arsenal, del 17, sarà il primo test importante per verificare la condizione dopo le vacanze e ...

Tuttosport

Ora, però, contano il presente, il raduno, la determinazione, lae la mente sgombra.... con un rimbalzo, 4 assist, 2e 1 stoppata con un plus - minus di - 7 in una serata in cui ... che non gioca dal 2 agosto 2020 nelladi Disney World). Meglio concentrarsi però sulla buona ... Juventus: la bolla, i recuperi di Pogba e Chiesa, il rilancio di Vlahovic TORINO - La Juventus torna sul campo. E dovrà fare la Juventus. Intanto, isolandosi e concentrandosi solo sugli obiettivi agonistici. Ovvero, la risalita in campionato. Ogni energia deve essere indiri ...