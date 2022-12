Susanna e Carlotta Proietti | chi sono le figlie di Gigi Proietti | “Ci manca”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022)dell’indimenticabile, intervistate: la prima racconta del rapporto del papà con i vari fidanzatini,parla di comele supportava nella loro carriera artistica. “Papà ci dava consigli, sempre di mantenere una propria linea e di non farsi influenzare troppo dagli altri, andare dritti sulla propria strada. Per lui era importante trovare una propria identità.”, ha ammesso la donna. Poi, più nel personale, ha concluso: “La prima cosa che mi viene in mente pensando a lui? Il rapporto molto tenero che c’era tra noi. Noi siamo state fortunate.”: chiledi ...