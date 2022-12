Samuel Eto’o prende a calci e pugni uno youtuber in Qatar | VIDEO

Al termine della partita tra Brasile e Corea,è stato avvicinato da uno You Tuber algerino, la reazione del camerunense è inaspettata Al termine della partita tra Brasile e Corea,è stato avvicinato da uno You Tuber ...Guai in vista per. In un video registrato da 'La Opinión' nel post partita di Brasile - Corea del Sud si vede l'ex calciatore di Barcellona e Inter aggredire un videomaker che lo stava filmando fuori dallo ...