L’Ucraina colpisce un’altra base russa con un drone Mosca | “Risponderemo agli attacchi”

(Di martedì 6 dicembre 2022) I droni continuano a colpire in territorio russo, dopo gliche ieriha attribuito alle forze ucraine. La scorsa notte, un serbatoio di petrolio in un campo di aviazione a Kursk ha preso fuoco dopo un attacco lanciato da un velivolo senza pilota, il terzo a colpire la Russia dall’inizio della settimana. Lo ha annunciato il governatore dell’omonima regione che confina con, Roman Starovoyt, secondo cui nessuno è rimasto ferito, mentre l’incendio sarebbe rimasto “localizzato”. Lunedì il ministero della Difesa russo aveva accusatodi aver tentato di colpire le due basi aeree nei pressi di Ryazan e Saratov, quest’ultima a circa 600 chilometri dai territori controllati dalle forze ucraine. Nei raid, secondo il ministero, sono morti tre militari e ne sono rimasti feriti quattro, mentre due ...

'influenza è arrivata esoprattutto i bambini (ma ... Più in generale,incidenza maggiore dei casi di influenza in questa ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in...Non è chiaro se si tratti di una prospettiva ravvicinata del video che sta facendo il giro del web dell' elicottero Aligator russo colpito e abbattuto dall'antiaerea. Di certo, si tratta dell'ennesima ripresa eccezionale di una guerra che, tra droni, bodycam e piattaforme social, è stata raccontata in maniera estremamente diretta dal punto di vista dei ...