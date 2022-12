LIVE Portogallo-Svizzera 4-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Akanji prova a riaprire la partita

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-SPAGNA DALLE 16.00 61? Tutto lo stadio invoca a gran voce l’ingresso di Cristiano Ronaldo, il quale però è tornato a sedersi in panchina. 60? Continua a spingere la, leggermente galvanizzata dalla rete di. Per gli elvetici ci sarà un altrod’angolo. 58? Cartellino giallo per Comert, il quale ferma fallosamente Bernardo Silva, lanciato verso la portamente da una rimessa laterale. 57? Gooooooooooool!! Lareagisce di orgoglio alla goleada avversaria, e trova il gol sugli sviluppi di und’angolo.4-1. 56?a ...

LUSAIL (QATAR) - Resta solo Portogallo-Svizzera, poi il quadro dei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà definito. Uscirà infatti dal match tra lusitani ed elvetici in programma oggi (martedì 6 dicembre, ore 20). Portogallo-Svizzera chiuderà gli ottavi di finale. La vincente affronterà il Marocco, (passato sulla Spagna ai calci di rigore) nella sfida del prossimo 10 dicembre. Fernando Santos lascia in panchina, a sorpresa, Cristiano Ronaldo. Gioca G. Ramos.