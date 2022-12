Leonardo e Fincantieri in vetta Ecco i dati Sipri sulle spese militari

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le venditeglobali nel 2021 hanno registrato una crescita per il settimo anno consecutivo, registrando un aumento dell’1,9% rispetto al 2020, raggiungendo quota 592 miliardi di dollari. È quanto registrato dal Sono alcuni degli ultimipubblicati dall’autorevole Stockholm international peace research institute (), che prende in considerazione le vendite nel settore difesa dei primi cento produttori al mondo. Il rapporto dell’istituto svedese, inoltre, registra l’ottimo posizionamento del nostro Paese, conin particolare che registrano entrambe crescite significative. Il gruppo di Monte Grappa, in particolare, si piazza al dodicesimo posto complessivo (un balzo di due posizioni rispetto al 2020). Tra l’altro, escludendo i colossi cinesi, la società italiana si ...