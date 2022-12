“L’atteggiamento di alcuni dirigenti juventini non può piacere” | il giornalista sul caso Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Continua a far parlare ilcon il terremoto che si è abbattuto sui bianconeri. Ecco le parole di un noto. Inutile negare come in questi giorni, il calcio italiano sia stato stravolto dal terremoto che si è abbattuto sullae che rischia di portare gravi conseguenze su diversi club. Le dimissioni dell’intero CDA hanno, per forza di cose, portato dubbi e paure su una situazione che rischia di essere ancora più grave di quanto successe nel 2006. LaPresseSono giorni di domande, di riflessioni e di risposte che non saranno mai definitive fino a quando non ci sarà una chiara situazione a livello giuridico. Nel frattempo continuano ad uscire dichiarazioni, anche diverse tra loro. Chi ha provato a fare chiarezza, per quanto possibile in casi come questo, è stato Fabrizio Biasin. Il ...