Istat | l’occupazione cresce più del Pil | +4 | 3% nel 2022

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 dicembre 2022)attende una crescita del Pil italiano a ritmi ancora sostenuti nel, con un aumento del 3,9%, e un rallentamento significativo nel 2023, con una crescita dello 0,4%. L’istituto di statistica stima che l‘occupazionerà nel biennio più del Pil, con un aumento più accentuato nel(+4,3%) rispetto a quello del 2023 (+0,5%). Il miglioramento delsi accompagnerà a quello del tasso di disoccupazione che scenderà all’8,1% quest’anno per salire all’ 8,2% il prossimo, affermanelle sue previsioni sulle prospettive per l’economia italiana-2023. Saranno gli investimenti a trainare l’economia italiana sia quest’anno (+10,0%) sia, in misura più contenuta, nel 2023 (+2,0%). I consumi delle famiglie segneranno un deciso aumento nel ...