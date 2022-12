Eto' o perde la testa e prende a calci uno youtuber invadente

'o nel caos dopo Brasile - Corea del Sud: aggredito uno youtuber algerino'o © LaPresseEto'o si è fermato in uscita dallo stadio tra selfie e autografi fin quando poi non è intervenuto anche ...'o riesce però a liberarsi, rincorre il reporter e lo prende letteralmente a ginocchiate in faccia lasciandolo al suolo.L’ex attaccante di Barca e Inter stizzito dalla videocamera di un influencer perde la pazienza dopo Brasile - Corea del Sud Fonte: redazione ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...