Emily in Paris | quando esce la terza stagione?

Netflix ha pubblicato alcune immagini dei personaggi della nuova stagione della serie. Oltre alla protagonista, vediamo anche i suoi due interessi amorosi: Gabriel e Alfie... forte dell esperienza hollywoodiana nel film Ticket to Paradise al fianco di George Clooney e di Julia Roberts e pronto al debutto della terza attesissima stagione diinal via il 21 ...Emily in Paris sta per tornare, il prossimo 21 dicembre su Netflix arriveranno le puntate della terza stagione ...Netflix ha pubblicato alcune immagini dei personaggi della nuova stagione della serie. Oltre alla protagonista, vediamo anche i suoi due interessi amorosi: Gabriel e Alfie Mancano poche settimane al d ...