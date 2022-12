Doppia tragedia a Salerno | due morti in strada in dieci minuti

Positanonews

Sgomento, dolore e tanta incredulità a Salerno per unache si è consumata in pieno centro e sotto gli occhi di numerosi passanti. Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in una ...Sgomento, dolore e tanta incredulità a Salerno per unache si è consumata in pieno centro e sotto gli occhi di numerosi passanti. Doppia tragedia per le strade di Salerno, due uomini muoiono per infarto a distanza di pochi minuti - Positanonews StampaDoppia tragedia a Salerno. Un altro malore fatale si è registrato a mezzogiorno su Corso Vittorio Emanuele. Un uomo di circa 70 anni, mentre passeggiava si è sentito male. Sul posto le ambulanze ...È in programma il primo weekend della prossima estate l'evento che ricorda i cento anni dal disastro della Diga del Gleno ...