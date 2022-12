Daniele e Patrizia | lite fuoriosa in piena notte | “Mi hai rotto!”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 dicembre 2022) La puntata del Grande Fratello Vip sembrava finita a tarallucci e vino con il classico balletto di Carmen Russo, ma un’ora dopo in quella Casa è successo il devasto. La miccia è esplosa all’improvviso in cucina fraDal Moro eRossetti. L’ex gieffino si è indispettito quando ha scoperto che la conduttrice l’ha nominato e i toni si sono subito alzati. Lei gli ha urlato di averle rotto i c****i e lui per cercare di prendere parola le ha urlato in faccia: “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!“. Ovviamente fra le varie urla sono partiti vari vaffa e Alberto De Pisis – che ha assistito allo scontro – ha subito preso le parti diRossetti. “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa!” – ha urlato Alberto a– “Hai urlato a una ...