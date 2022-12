Crotone | Festival T R A C C E Quattro giornate di eventi | teatro | stand espositivi e degustazioni di prodotti tipici e sopratutto la musica

La profonda decadenza culturale ed economica che oggi la città divive è anche figlia della ... "Da ex politico " aggiunge - mi piace ricordare l'esaltante esperienza deldell'Aurora, ......notte dell'ultimo dell'anno sarà dedicata allo stare insieme con il "Maverick Rock 'n Roll"... natale comuneNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...