Charlotte Casiraghi | “Ci sono giorni in cui i figli ti esauriscono”

(Di martedì 6 dicembre 2022) E’ in una rara intervista cheha raccontato della sua vita privata, deiche come tutte le mamme posrenderla sfinita ma di loro due si occupa senza delegare ad altri.Casirgahi appare come tante altre mamme, ai piccoli Raphael e Balthazar dedica tantissimo tempo ed energie. Al magazine Town & Country confida: “I mieila cosa più importante della mia vita”. Il più grande ha 9 anni, Raphael è nato alla storia d’amore con Gad Elmaleh, attore comico. Il piccolo Balthazar ha 4 anni, avuto con il marito Dimitri Rassam sposato nel 2019. Una principessa che svela che la sua giornata non è poi così entusiasmante, niente di così diverso da quella delle altre mamme. La ragione è proprio nelle necessità di stare più tempo ...

... cena in famiglia GUARDA QUANTI VIP Le nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ZIA, NIPOTE E FIGLI La principessa Charlene eal Villaggio di Natale ABITO NOLEGGIATO Kate ...... cena in famiglia GUARDA QUANTI VIP Le nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ZIA, NIPOTE E FIGLI La principessa Charlene eal Villaggio di Natale ABITO NOLEGGIATO Kate ...La reale monegasca, in una rarissima intervista sulla sua vita privata, ha raccontato che ai piccoli Raphaël e Balthazar dedica tantissimo tempo e altrettante energie. Perché non vuole delegare a ness ...Charlotte Casiraghi ha conquistato la copertina del prestigioso Town & Country dove è immortalata con un magnifico abito di paillettes, ovviamente firmato Chanel, mentre come una nuova Venere esce ...