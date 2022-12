Bento lascia la Corea del Sud | «Il mio futuro non sarà qui»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Paulonon allenerà più ladel Sud. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Brasile agli ottavi del Mondiale in Qatar. Laera arrivata alla sfida col Brasile dopo aver eliminato Uruguay e Ghana. Dopo il ko contro la squadra di Tite,ha annunciato la sua partenza dalla Nazionale. “Sono triste per questo risultato. Qui si è conclusa la nostra partecipazione ed ora è il momento di pensare al, che non passerà per la squadrana. Vado a riposare e poi vedrò cosa fare. L’ho appena comunicato ai giocatori e al presidente: è una decisione che ho preso da settembre. Oggi ho finito per confermarlo e ringraziare per tutto quello che hanno fatto e per tutto quello che hanno dato. È uno dei migliori gruppi con cui ho ...

La Corea del Sud esce dagli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e alla fine in conferenza stampa Bento lascia l'incarico da Ct. E' lo stesso commissario tecnico a comunicarlo. Marcatori: 7' Vinicius, 13' Neymar (r), 29' Richarlison, 36' Paquetà, 76' Seung - Ho Paik. Il CT della Corea del Sud, Paulo Bento, ha commentato l'eliminazione dal Mondiale subita contro il Brasile, parlando anche del suo futuro prossimo.