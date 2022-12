A dirlo è stato il leader di Italiaed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato a 'Mezz'ora in più' su3. 'Oggi possono inventarsi le balle che vogliono, è chiaro che in quella ...La notorietà la porta a far parte anche del cast di Fiorello nella nuova rassegna stampa "2!". Scopriamo qualche curiosità su Serepocaiontas! Biografia di Serena Ionta Serena Ionta, in arte ...Viva Rai 2 programma di Fiorello: cast ospiti, orario e durata, dove si trova il bar a Roma. "Viva Rai 2" 5 dicembre 2022 ...Non solo Fiorello. Lo show man, a Viva Rai 2! ha voluto intorno a sé una vera e propria squadra: ecco chi fa parte del cast.